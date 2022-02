Amendamentele USR si PSD, cat bugetul de investitii din fonduri proprii al Primariei

Consilierii locali se intrec in amendamente depuse la bugetul local. Peste 170 de propuneri au fost inaintate, iar valoarea lor trece pragul de 100 milioane lei, suma apropiata de bugetul de investitii propus de Primarie din venituri proprii. Demersul acestora, in special al consilierilor de opozitie, pare a fi unul sortit esecului avand in vedere ca nu exista surse alternative de finantare, iar, pentru liberali, aflati la putere, aprobarea bugetului va fi o formalitate.Chiar daca exercita ... citeste toata stirea