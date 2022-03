Amendat si judecat dupa ce ar fi abandonat trei pisoiasi. "Nu erau mate, ci melci"

Un iesean a fost amendat pentru abandonarea a trei pisoi intr-un lan de porumb. In fata instantei, el a sustinut ca nu erau mate, ci... melci. Judecatoria i-a anulat amenda, dar batalia cu Politia continua in fata Tribunalului.Pe 23 iulie anul trecut, Vasile R. a fost amendat cu 2.000 de lei pentru "abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului". Procesul-verbal consemna ca, in seara precedenta, traversase impreuna cu concubina sa poteca ce despartea ... citeste toata stirea