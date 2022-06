Amendata pentru ca a distrus o strada din Iasi cand era plecata in Germania

Plecata in Germania, o ieseanca s-a trezit amendata pentru ca ar fi distrus o strada din Copou. Era vorba de lucrari facute in numele ei, fara ca ea sa le poata supraveghea direct. S-a adresat instantei, cerand anularea procesului-verbal de contraventie sau inlocuirea amenzii de 2.500 de lei cu un avertisment.I.M.S. mandatase o cunostinta sa se ocupe de racordarea la reteaua de apa-canal a casei mostenite de la parinti si aflata pe strada I.L. Caragiale. In acest context, incheiase cu o firma ... citeste toata stirea