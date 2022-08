Amendata pentru rovinieta desi vanduse de jumatate de an masina. Cum a fost posibil?

O ieseanca s-a trezit amendata pentru ca nu achitase rovinieta masinii pe care nu o mai detinea de o jumatate de an. Situatia a fost lamurita in instanta, dar femeia a pierdut aproape un an cu procesul si cu drumurile intre ghisee. T.T. isi vanduse masina pe 3 decembrie 2020 unui satean din Rediu, iar automobilul fusese radiat din evidenta sa fiscala. O jumatate de an mai tarziu insa, a fost amendata pentru ca ar fi circulat pe DN 24, pe raza comunei Cozmesti, fara sa fi platit rovinieta. ... citeste toata stirea