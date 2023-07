Doi ieseni au contactat printr-un apel video un rival caruia i-au transmis ca il vor bate, il vor ucide si ii vor viola fata de patru ani, din cauza unor neintelegeri mai vechi. Acum, cei doi s-au ales cu dosar penal si se afla sub control judiciar.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau instrumenteaza un caz in care doi barbati sunt cercetati pentru infractiunea de amenintare, fapta care a avut loc in urma cu o saptamana. "Din probatoriul administrat pana la acest moment ... citeste toata stirea