Amenzi de pana la 10.000 de lei pentru soferii care nu vor respecta noul regulament de exploatare a domeniului public destinat parcarii autovehiculelor in Iasi

Municipalitatea ieseana a pregatit proiectul unui nou Regulament de exploatare a domeniului public destinat parcarii autovehiculelor in Iasi.O prima regula din noul regulament ar fi aceea ca in parcarile de resedinta, un ofertant se poate inscrie pentru obtinerea unui singur loc de parcare/unitate locativa. La randul lor, persoanele juridice nu vor putea adjudeca mai mult de un loc de parcare in parcarile de resedinta. Tot aici, au prioritate si li se atribuie in mod gratuit locuri de parcare ... citeste toata stirea