Amenzile date de aiurea pentru certificatele digitale Covid le vom plati toti. Din cauza DSP

DSP a facut apel in sutele de dosare desi nu are sanse de castig. Pana la urma cheltuielile de judecata se vor plati de la bugetul ministerului Sanatatii, adica de catre toti contribuabilii.Directia de Sanatate Publica ii plimba inutil pe ieseni prin tribunal, tarandu-i in procese inutile. Judecatoria a admis pe banda rulanta toate cererile prin care iesenii cereau anularea amenzilor primite pentru necompletarea certificatelor digitale de intrare in tara. Acum a inceput seria apelurilor, ... citeste toata stirea