Amenzile PLF-Covid au blocat instantele de la Iasi. Multe cazuri de iti pui mainile in cap! Unii ieseni nici nu au trecut prin vama

Judecatorii ieseni se sufoca sub madarul de amenzi aplicate de Directia pentru Sanatate Publica atacate in instanta. Contestatiile depuse de ieseni impotriva sanctiunilor primite pentru lipsa certificatului digital de intrare in tara au devenit cea mai numeroasa categorie de cauze analizate de magistrati. Intr-o singura zi, miercurea trecuta de exemplu, jumatate din sentintele pronuntate de magistratii Judecatoriei iesene au vizat astfel de amenzi. De fiecare data, sentinta a fost aceeasi: ... citeste toata stirea