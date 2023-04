O metafora vizuala a omului surprins de capcana tehnologiei redata de artistul Claudiu CiobanuPictorul Claudiu Ciobanu este unul dintre artistii emergenti ai generatiei sale, care se evidentiaza atat prin tehnica folosita in lucrari, cat si prin temele abordate. Claudiu Ciobanu locuieste si lucreaza in Iasi, iar din 2021 a inceput sa aiba expozitii in cadrul Galeriei Artep. Preocupat de temele acute ale societatii in care traim - ecologie, evolutie, tehnologie, umanitate -, Claudiu Ciobanu ... citeste toata stirea