Ampla campanie pentru prevenirea cancerului derulata de Institutul Regional de Oncologie Iasi

Ampla campanie pentru prevenirea cancerului derulata de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi. In data de 21 iunie, de la ora 9.00, in parcarea de la Palatul Culturii, Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar, va efectua mamografii in cadrul proiectului "ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san". "Cabinetul imagistic pe roti" va fi folosit pentru testarea femeilor din regiunile Nord-Est si Sud-Est care au ... citeste toata stirea