Ana Morodan, Ada Teslaru, Sorin Stratulat, Alex Abagiu si Maurice Munteanu, despre sustenabilitate, responsabilitate si branding personal, la RCW Forum

Inovatie, sustenabilitate, reciclare, upcycling, identitate, branding personal. Doar cateva din conceptele in jurul carora s-au purtat discutiile la conferinta internationala RCW Forum, desfasurata in cadrul Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 20 - 30 mai 2022.RCW Forum, organizat de Future in Textiles, parte a Federatiei Patronale a Industriilor Creative (FEPIC), si moderat de jurnalista Irina Pacurariu, a ... citeste toata stirea