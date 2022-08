ANALIZA. Dr. Florin Rosu: In valul 6, virusul afecteaza puternic pacientii de peste 75 de ani, dar nu ataca plamanii

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr. Florin Rosu, spune ca profilul pacientului cu COVID, care are nevoie de Terapie Intensiva, s-a schimbat in valul 6 fata de valul 5. Medicul sustine ca valul 6 are o agresivitate mai mica a manifestarii acestei patologii, ceea ce se vede in Sectiile de Terapie Intensiva. In momentul de fata, in Unitatea Mobila de Terapie Intensiva sunt internati 8 pacienti, iar de la inceputul lunii iulie si pana in prezent au fost 39 de ... citeste toata stirea