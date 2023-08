Firmele iesene din domeniul constructiilor nu au mai reusit sa-si recupereze personalul disponibilizat dupa criza din 2008. Anul trecut, sectorul constructiilor din judetul Iasi numara 15.668 de angajati cu forme legale, cu aproape un sfert mai putini decat in 2008.Asta in conditiile in care numarul firmelor active din acest domeniu a crescut cu 55% in ultimii 14 ani, ajungand anul trecut la un numar de 2.377 de firme, care au realizat in total o cifra de afaceri era de aproape un miliard de ... citeste toata stirea