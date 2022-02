Analize medicale gratuite, in centrul Iasului

Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi vine in intampinarea solicitarilor din ce in ce mai mari pentru efectuarea de analize medicale si va deschide luni, 14 februarie, un nou punct de recoltare, in centrul Iasului, pe strada Lascar Catargi, nr. 7/9.Acesta este cel de-al doilea punct de recoltare, dupa cel existent deja la sediul Institutului, din soseaua Bucium, nr. 36.Analizele medicale sunt gratuite, in baza biletului de trimitere de la medicul de familie/specialist, si vizeaza ... citeste toata stirea