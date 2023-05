EPPO efectueaza 40 de perchezitii domiciliare in Romania si Franta pentru o frauda de 30 de milioane de euro / O banca fictiva din Insulele Comore a emis scrisori de garantie prin care a asigurat plati autoritatilor publice din Romania.Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc marti in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete in curs de desfasurare conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in ... citeste toata stirea