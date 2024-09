Ancheta Recorder produce efecte majore: Trei sefi au fost trimisi in judecata de catre DNA

Jurnalistii de la Recorder realizau, in urma cu mai multi ani, o ancheta care dezvaluia reteaua de interese si complicitati din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad. Ancheta Recorder a ajuns si la procuorii DNA, care, dupa ce au prins "filonul", au intrat puternic in zona Administratiilor de Apa din Romania. Ca urmare a anchetei, procurorii DNA au trimis in judecata trei fosti sefi ai Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad. In dosarele celor trei este vorba despre abuz in ... citește toată știrea