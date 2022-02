Andrei Florescu, fondator Atelierul de Stil: "Trebuie sa te imbraci bine, pentru tine, nu cu branduri si logouri la vedere. Fiecare are matricea sa personala"

In fiecare an se poarta ce ne sta bine, asa spune Andrei Florescu, fondatorul Atelierului de Stil din Iasi. Insa cu conditia sa respectam anumite reguli clar stabilite, precum dimensiunea manecii de la sacou sau combinarea potrivita intre materiale. Am inceput acest interviu afland care este diferenta dintre un costum italian si un costum englezesc: italienii te invita prima data la o cafea. Andrei Florescu (43 de ani), cel care a infiintat in urma cu aproape 15 ani Atelierul de Stil din Iasi, ... citeste toata stirea