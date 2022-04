Andrei Plescan face parte din tanara generatie de politisti

Desi are numai 20 de ani, agent de politie Andrei Plescanu stia inca de cand era mic ca va deveni politist. Acesta absolvit Liceul Teoretic ,,Miron Costin" Pascani in vara anului 2020, specializarea - Stiinte ale Naturii Intensiv Limba Engleza, promovand examenul de Bacalaureat cu media 9,46. In urma cu putin timp, tanarul a absolvit si Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina cu media 9,52."Am ales profesia de politist deoarece este un vis din copilarie, vis devenit in cele din ... citeste toata stirea