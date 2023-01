Angajari cu recomandare de la duhovnic. Ultimul pas pentru cei care vor sa predea religia in scoli: Arhiepiscopia Iasilor organizeaza interviuri

Mitropolia Moldovei si Bucovinei, prin Sectorul educational al Arhiepiscopiei Iasilor, a anuntat ca urmeaza sa organizeze interviuri in toata Moldova pentru acordarea binecuvantarii, mai exact - al avizului cultului - celor care vor sa predea disciplina Religie ortodoxa. Aceasta cutuma a Bisericii Ortodoxe Romane nu este prevazuta in draftul legilor educatiei, consultate de "Ziarul de Iasi", insa va ramane, cel mai probabil, in vigoare si pe viitor.In editia de ieri, publicatia noastra a ... citeste toata stirea