Doua anunturi de angajare aparent lipsite de importanta in spitalele din Iasi arata o incercare a acestora de consolidare a unor planuri mai vechi. In primul rand, Spitalul de Urgente "Sf. Spiridon" din Iasi adreseaza in sfarsit problema achizitiilor publice, care a dus la mai multe probleme in timpul mandatului managerului dr. Dan Timofte.Dupa ce spitalul a ramas fara stocuri de medicamente fundamentale, iar pacientii erau trimisi fie la farmacii, fie rugau rudele sa mearga in locul lor, ... citeste toata stirea