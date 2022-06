Angajari la Maternitatea "Cuza Voda" Iasi

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie * Cuza Voda * organizeaza, in data de 30 iunie 2022, concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante pe perioada nedeterminata.Asistent medical PL/S in specialitatea medicina generala - in cadrul sectiei ATI;Asistent medical PL/S in specialitatea medicina generala - in cadrul compartimentului Ambulatoriu Integrat;Asistent medical PL/S in specialitatea medicina generala la compartimentul Spitalizare de zi.Candidatii trebuie sa aiba sase luni ... citeste toata stirea