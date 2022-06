Angajari masive la IPJ Iasi: 99 de posturi de agenti si ofiteri de politie

Inspectoratul de Politie Judetean Iasi scoate la concurs 99 de posturi de agenti si ofiteri de politie, prin incadrare directa.Sunt scoase la concurs, prin incadrare directa, 4 posturi de ofiteri de politie, 94 posturi de agenti de politie si unul de personal contractual. Inscrierile se fac on-line, in perioada 29 iunie-7 iulie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare.Posturile scoase la concurs sunt in specialitatile:cazier judiciar, statistica si evidente operative-1, *comunicatii si ... citeste toata stirea