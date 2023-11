O ieseanca a fost condamnata dupa ce a promis mai multor naivi angajarea in posturi caldute la stat. A incasat bani de la acestia pentru posturile promise, iar apoi i-a lasat cu ochii in soare. Desi se afla la prima abatere de la lege, judecatorii au apreciat ca pedeapsa aplicata trebuie executata in regim de detentie.Procurorii au retinut in sarcina Monicai Oneata 13 infractiuni de trafic de influenta, comise in perioada septembrie 2019 - iulie 2021. Metoda de lucru era simpla. Angajata in ... citeste toata stirea