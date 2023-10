Peste 80 de angajati Antibiotice au donat sange in cadrul celei de-a 24-a editii a campaniei "Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!", organizata pe 5 octombrie 2023, de Fundatia Antibiotice - Stiinta si Suflet, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi (CRTS Iasi).Cei aproape 34 de litri de sange donati in mod voluntar de catre angajatii Antibiotice vor contribui la completarea deficitului de sange pe care il inregistreaza permanent spitalele iesene, salvand pana la ... citeste toata stirea