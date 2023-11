Angajatii Directiei Judetene de Statistica Iasi au fost astazi in greva timp de o ora. Ei sustin intr-un comunicat ca vor inceta lucrul, timp de ora, si in zilele urmatoare pana in momentul in care li se vor satisface cererile. Mai jos redam integral documentul remis presei."Astazi, 23 noiembrie 2023, salariatii din Directia Judeteana de Statistica IASI, am decis sa adoptam o forma de protest spontan, care se va desfasura intre orele 11.30 - 12.30, cu incetarea activitatii in acest interval ... citeste toata stirea