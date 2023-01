Angajatii Spitalelor CFR protesteaza la Bucuresti: se tem pentru locurile de munca. La Iasi, rectorul UMF a declarat ca nu va fi nimeni dat afara

Angajatii spitalelor CFR din intreaga tara protesteaza azi, 25 ianuarie, in fata Ministerului Transporturilor, acuzandu-l pe Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, de faptul ca a cautat sa instraineze toate unitatile medicale din subordinea ministerului pe care-l conduce fara a incerca sa se consulte vreun moment cu personalul angajat al acestora.Conform unui comunicat remis presei, protestul are loc in colaborare cu Federatia Sanitas si angajatii vor sa afle statutul pe care il vor avea ... citeste toata stirea