Angajatorii, verificati daca respecta legislatia privind protectia salariatilor la temperaturi extreme

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) avertizeaza angajatorii in legatura cu obligativitatea respectarii prevederilor legale privind masurile ce trebuie aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. In acest sens, institutia a dat publicitatii un set de informatii utile care pot fi accesate si pe site-ul ITM Iasi."Temperaturile extreme ridicate - temperaturile exterioare ale aerului sunt temperaturi monitorizate si certificate de Institutul ... citește toată știrea