Angioplastia coronariana (implantul de stent) (P)

Dr. Amin Bazyani, medic primar Cardiologie, ArcadiaAngioplastia coronariana este o procedura utilizata pentru largirea arterelor coronare blocate sau ingustate (principalele vase de sange care alimenteaza inima).Termenul "angioplastie" inseamna utilizarea unui balon pentru a deschide o artera ingustata sau blocata. Majoritatea procedurilor moderne de angioplastie implica, de asemenea, introducerea unui stent in artera in timpul procedurii. Stentul este lasat in pozitie permanenta pentru a ... citeste toata stirea