ANI a pus ochii pe Iasi: Cristian Stanciu si primarul din Tibana, gasiti cu probleme de integritate

Presedintele executiv al PSD Iasi, Cristian Stanciu, a fost gasit incompatibil de inspectorii ANI.Potrivit inspectorilor de integritate, el s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 15 iunie 2018 - 27 ianuarie 2021, intrucat a exercitat simultan functia de membru titular (reprezentant al C.J Iasi) in cadrul Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii "Sf. Maria" Iasi si functia de membru in organul de conducere al unui partid politic, respectiv cea de ... citește toată știrea