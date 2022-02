ANI a pus tunurile pe 12 primari,viceprimari si consileiri locali din Moldova

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a publicat astazi, 22 februarie, o noua lista cu 18 functionari publici aflati in diferite situatii de incompatibilitate sau in conflict de interese din judetele Neamt, Bacau, Botosani, Braila, Covasna, Iasi, Vaslui, Prahova, Bihor, Timis, Brasov, Arad, Valcea, care au incalcat Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.Este vorba despre 5 primari, 2 fosti primari, 4 consilieri locali si un fost consilier ... citeste toata stirea