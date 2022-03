"Animalul politic" de la Iasi, trimis in judecata. De ce este acuzat

Procesul liberalului Petru Avram, fostul sef de la Ape, poate incepe odata cu respingerea ultimelor exceptii cerute de avocati."Animalul politic" Petru Avram va da ochii cu judecatorii. Magistratii Tribunalului au respins ultimele exceptii invocate de inculpatii in dosarul angajarilor ilegale facute de fostul director al Administratiei Bazinale a Apelor Prut-Barlad (ABA). Aceasta a fost ultima etapa parcursa de rechizitoriul intocmit de procurorii DNA in camera preliminara, in dosar urmand sa ... citeste toata stirea