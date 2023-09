Fostul director al Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad se pregateste sa dea ochi din nou cu judecatorii. Procesul in care Petru Avram este acuzat de efectuarea unor angajari ilegale in cadrul institutiei pe care o conducea se afla in desfasurare in fata Tribunalului. Un al doilea proces va incepe pe 22 noiembrie.In cadrul celui de-al doilea proces, Avram a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si influentarea declaratiilor. ... citeste toata stirea