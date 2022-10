Annie Ernaux, scriitoare franceza, a primit Premiului Nobel pentru Literatura pe 2022

Scriitoarea franceza Annie Ernaux este laureata Premiului pentru Literatura pe 2022 "pentru curajul si acuitatea clinica cu care descopera radacinile, instrainarile si constrangerile colective ale memoriei personale", a anuntat, joi, Academia Suedeza.In opera sa, Annie Ernaux examineaza in mod constant si din unghiuri diferite o viata marcata de disparitati puternice in ceea ce priveste genul, limba si clasa. A scris mai mult treizeci de opere literare.Annie Ernaux s-a nascut in 1940 si a ... citeste toata stirea