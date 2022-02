Ansamblul imobiliar mixed-use dezvoltat de EVERGENT Investments converteste zona industriala a Iasiului cu un proiect de peste 90 milioane de euro (P)

EVERGENT Investments, companie de investitii financiare care administreaza active de peste 2,5 miliarde lei, continua dezvoltarea de proiecte private equity prin noi investitii in sectorul real estate.Grupul EVERGENT isi propune acum o investitie majora in centrul Iasiului - un ansamblu multifunctional, rezidential si birouri, cu functiuni comerciale, pentru locuitorii viitorului complex si nu numai.Dezvoltat prin EVERLAND SA, proiectul din Bd. Primaverii nr. 2 este situat in imediata ... citeste toata stirea