Obiceiurile si traditiile populare din Romania si nu numai sunt aduse in Iasi de mai multe ansambluri, in cadrul Festivalului International de Folclor pentru Copii si Tineret "Catalina". Parcul Palas gazduieste si in acest an momentele artistice de dans si muzica populara sustinute de 16 ansambluri folclorice nationale si internationale.Miercuri si joi, 5 si 6 iulie 2023, parcul Palas gazduieste cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International de Folclor pentru Copii si Tineret "Catalina". ... citeste toata stirea