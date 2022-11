Antibiotice Iasi, cea mai buna companie in comunicarea cu Investitorii, in 2022

Cu o prezenta de peste 25 de ani pe piata de capital, compania Antibiotice Iasi a obtinut locul I pentru "Cea mai buna Companie din perspectiva activitatii in Relatia cu Investitorii - Piata Principala - votul publicului". Acest premiu a fost acordat joi, 17 noiembrie, de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), in cadrul Galei ARIR desfasurate la Bucuresti, pentru transparenta si comunicarea excelenta in relatia cu investitorii, a jucatorilor din piata de capital, ... citeste toata stirea