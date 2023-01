Antibiotice Iasi estimeaza venituri totale de 580,49 milioane lei in acest an si profit de 42 milioane lei

Producatorul de medicamente de stat Antibiotice Iasi si-a bugetat pentru acest an venituri totale de 580,49 milioane lei, mai mari cu 11% fata de cele realizate anul trecut, si profit net de 42 milioane lei, in crestere cu 10% fata de anul trecut. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2023 urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din 16 februarie.Cheltuielile totale au fost bugetate la 530,48 milioane lei, in urcare cu 10% fata de 2022.Cheltuielile cu investitiile ... citeste toata stirea