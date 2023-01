Antibiotice Iasi in top pentru calitatea comunicarii cu investitorii

Compania Antibiotice Iasi a obtinut pentru al patrulea an consecutiv, nota 10 in cadrul clasamentului VEKTOR care a reunit peste 100 de companii listate la BVB.Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii (ARIR) a publicat astazi, 30 ianuarie 2023, rezultatele indicatorul VEKTOR, un clasament realizat in randul companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti pentru calitatea comunicarii cu investitorii in anul 2022. Compania Antibiotice Iasi a obtinut pentru al patrulea an consecutiv, ... citeste toata stirea