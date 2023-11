Compania Antibiotice a obtinut locul I al doilea an consecutiv pentru "Cea mai buna companie din perspectiva activitatii in relatia cu investitorii" in cadrul competitiei lansate de ARIR (Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii) si a marcat momentul participand la lansarea primei colectii de NFT din piata romaneasca de capital.Cu o prezenta de peste 26 de ani la Bursa de Valori Bucuresti, Antibiotice a fost premiata de ARIR, primind cele mai multe voturi din partea publicului, in ... citeste toata stirea