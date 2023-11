Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, miercuri, 15 noiembrie 2023, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2023.Datele din raport reflecta cresteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se inscriu in trendul prevazut prin Planul de afaceri multianual "The Future Together", aferent perioadei 2023-2030, care urmareste obiective precum valorificarea capacitatilor de productie, atragerea de noi produse si cresterea ... citeste toata stirea