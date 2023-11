Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cuantum total de 4.048.566 Lei (800.000 euro) in cazul primarului din Corbeanca, judetul Ilfov, dar si a unui viceprimar din Maramures si a aunui consilier local din Dambovita.Astfel, Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 3.061.855 Lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Anton ... citeste toata stirea