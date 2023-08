Cel mai titrat antrenor roman de fotbal, Mircea Lucescu, va deveni cetatean de onoare al Iasului. Consiliul Local (CL) va aproba acordarea acestui titlu saptamana viitoare, pe 23 august.Mircea Lucescu s-a implicat, de-a lungul timpului, in o serie de activitati sportive si caritabile la Iasi. Un prim exemplu in acest sens este aducerea la Iasi, pentru prima oara in istoria orasului, a nationalei de seniori: in 1984, nationala, antrenata de Mircea Lucescu, a invins China cu 4-2 in Copou."De ... citeste toata stirea