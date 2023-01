Anul 2022, ilustrat in 59 de fotografii alb-negru

Clubul Fotografilor din Iasi invita publicul la expozitia de fotografie AN2022. Aceasta editie spune povestea anului 2022 prin 59 de fotografii alb-negru. Vernisajul are loc miercuri, 25 ianuarie, de la ora 18:30, in sala Diotima de la Casa de Cultura "Mihai Ursachi" din Iasi.Fotografiile realizate in anul 2022 de membrii clubului din Iasi prezinta diverse subiecte, precum inaltimile muntilor, peisajele de iarna, linistea padurilor, peisajele urbane si subteranul.Vor expune: Mihaela ... citeste toata stirea