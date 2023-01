Anul 2023: lista santierelor private care vor fi deschise in acest an la Iasi

Mai multe proiecte private de amploare vor incepe in cursul anului 2023 la Iasi.Lista proiectelor private [pentru detalii despre o investitie, accesati link-ul aferent]:inaugurarea lucrarilor la Palas Campus din zona Sf. Andrei, implementat de grupul Iulius. Nu este exclus ca, in acest an, sa inceapa si lucrarile la dezvoltarea rezidentiala care a facut obiectul concursului international de arhitectura si, totodata, sa fie finalizate lucrarile la prima cladire rezidentiala din portofoliul ... citeste toata stirea