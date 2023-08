Cu ocazia zilei Tineretului, sarbatorim nu doar entuziasmul si energia inepuizabila a tinerilor romani, ci si angajamentul nostru ferm de a aduce tineretul inapoi in tara, unde le este locul de drept. Anul acesta, intr-o perioada in care mobilitatea globala a devenit o realitate, ne straduim sa construim punti solide intre tanara noastra generatie si radacinile lor romanesti.Fara indoiala, tinerii romani stralucesc in lume prin inteligenta, creativitatea si determinarea lor. Suntem mandri sa ... citeste toata stirea