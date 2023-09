In loc sa se preocupe de problemele cu adevarat importante ale societatii, penelistii ieseni nu stiu cum sa ii mai reconfirme in pozitii pe liderii care aduna dosare penale pe banda rulanta.Presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe, este trimis in judecata in doua dosare de coruptie, dar sta in capul mesei si da directive liberalilor ieseni. Primarul Mihai Chirica are calitatea de suspect sau inculpat in patru dosare si este un obisnuit al sediilor de parchet.Avem convingerea ca ... citeste toata stirea