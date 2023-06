Alte programe - prin care se asigura masa calda sau transport cu microbuze electrice - schimba si mai mult infatisarea retelei iesene de invatamant."Putem spune ca Iasul a reusit sa absoarba sume absolut impresioante, unice in ultimii 30 de ani pentru ceea ce inseamna dotari in infrastructura scolara. Au aplicat 108 unitati de invatamant pentru 84,1 milioane de lei, iar in municipiul Iasi 63 de unitati de invatamant vor beneficia de dotari in suma de 74,6 milioane de lei. Daca avem in vedere ... citeste toata stirea