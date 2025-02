Apa, elixirul vital al sanatatii

Hidratarea reprezinta una dintre cele mai simple si, in acelasi timp, esentiale actiuni pentru mentinerea sanatatii si a echilibrului organismului. Intr-o lume in care stresul, programul aglomerat si tentatiile culinare apar la tot pasul, putini dintre noi acorda suficienta atentie consumului de apa, desi acesta sta la baza bunei functionari a tuturor sistemelor corporale. Corpul uman este alcatuit in proportie semnificativa din lichide, iar fiecare organ, de la inima la creier, depinde de apa ... citește toată știrea