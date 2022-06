Apa potabila cu portia in sapte comune iesene

Printre cei mai mari consumatori de apa potabila din judet se afla comunele Fantanele, Plugari, Sipote, Trifesti, Probota, Vladeni si Andrieseni. Tocmai de aceea, ApaVital epuizeaza cu rapiditate rezervele de apa din zona, fiind necesara refacerea periodica a acestora.Astfel, in perioada 20 - 27 iunie vor fi refacute aceste rezerve, ApaVital anuntand ca se afla in neplacuta situatie de a furniza apa cu program, zilnic, in intervalul orar estimat 06.00 - 22.00, catre utilizatorii din ... citeste toata stirea