In vederea remedierii unei avarii la o conducta, in ziua de marti 14 iunie 2022 pana la ora estimata 20, ApaVital a oprit furnizarea apei potabile catre utilizatorii din strada si stradela Canta.La reluarea furnizarii, exista posibilitatea ca apa sa inregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situatie in care robinetul trebuie lasat deschis timp de cateva minute, pentru ca apa sa ... citeste toata stirea